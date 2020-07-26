Иностранные военные атташе оценили проведение парада в Петербурге

Военные атташе из более чем 30 стран мира высоко оценили организацию и масштаб проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

«Военные атташе из более чем 30 иностранных государств посетили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что представители стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки ознакомились с воздушной, наземной и морской частями парада.

«Иностранные гости высоко оценили организацию и масштаб проведения парада», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось о завершении Главного военно-морского парада в акватории Кронштадта.

В мероприятии приняли участие в том числе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орёл», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и другие.

Как заявил российский президент Владимир Путин, Военно-морской флот Российской Федерации оснащён уникальными образцами вооружения и спецтехники.