Иностранные военные атташе оценили проведение парада в Петербурге
- РИА Новости
«Военные атташе из более чем 30 иностранных государств посетили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении Минобороны России.
Отмечается, что представители стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки ознакомились с воздушной, наземной и морской частями парада.
«Иностранные гости высоко оценили организацию и масштаб проведения парада», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось о завершении Главного военно-морского парада в акватории Кронштадта.
В мероприятии приняли участие в том числе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орёл», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и другие.
Как заявил российский президент Владимир Путин, Военно-морской флот Российской Федерации оснащён уникальными образцами вооружения и спецтехники.