В Североморске подняли самый большой Андреевский флаг

Самый большой Андреевский флаг подняли в честь Дня ВМФ в Североморске — на главной базе Северного флота.

«Сегодня на главной базе Северного флота — в городе Североморске — на флагштоке мыса Алыш был поднят самый большой Андреевский флаг. Это мероприятие было посвящено главному празднику российских моряков — Дню Военно-морского флота», — говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

Отмечается, что поднятие флага в День ВМФ проводится в городе ежегодно на протяжении нескольких лет.

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