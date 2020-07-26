По случаю Дня ВМФ России: в Петербурге проходит Главный военно-морской парад

Короткая ссылка
Роман Шимаев
В воскресенье, 26 июля, в России отмечается праздник — День Военного-морского флота. Во многих городах страны проводятся торжественные мероприятия, при этом Главный военно-морской парад организован в Санкт-Петербурге. По Неве и Кронштадтскому рейду пройдут боевые корабли ВМФ России. В параде также примут участие моряки Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Президент, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин выступит с поздравлениями по случаю Дня ВМФ.

Автообновление

  • 26 июля 2020

    Через несколько минут в Санкт-Петербурге начнётся Главный военно-морской парад. Как отмечал губернатор Александр Беглов, в городе была проведена серьёзная подготовка к торжествам.

    По его словам, в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне планируется проход группы кораблей со знамёнами соединений морской пехоты, защищавших Ленинград, Севастополь, Новороссийск.

    Кроме того, на десантных катерах будут расположены легендарный танк Т-34 и боевая машина «Катюша».

    Беглов также напомнил, что в этом году празднуется 200-летие открытия Антарктиды российскими моряками.

    «В параде примет участие исследовательское судно «Адмирал Владимирский», в этом году оно совершило поход к берегам Антарктиды. В парадном строю с флагом Русского географического общества пройдут гидрографические суда. На рейде будет и точная копия знаменитого корабля петровских времён «Полтава», — пояснил губернатор Санкт-Петербурга.

  • Самый большой Андреевский флаг подняли на мысе Алыш на главной базе Северного флота — в Североморске.

    В пресс-службе СФ также сообщили, что все торжества по случаю Дня ВМФ проходят с соблюдением противоэпидемических мер.

    Для жителей Мурманской области и других регионов России организована прямая видеотрансляция в интернете.

  • Президент России Владимир Путин уже прибыл в Кронштадт.

    Глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошёл на катере парадную линию боевых кораблей, поздравив личный состав экипажей с Днём ВМФ.

    • Владимир Путин вместе с Сергеем Шойгу и Николаем Евменовым осмотрели боевые корабли перед парадом

  • Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила военных моряков с праздником, отметив, что Военно-морской флот самоотверженно служит российскому государству.

    «Мы отдаём дань уважения всем поколениям храбрых защитников Отечества, отстоявшим его свободу и независимость в многочисленных морских баталиях, окончившихся триумфом русского оружия», — сказала она.

    По её словам, безупречная выучка и дисциплина позволяет военным морякам России активно «осваивать новейшие, не имеющие аналогов в мире образцы уникальной техники и вооружений, эффективно решать самые сложные задачи».

    «Уверена, что и в дальнейшем личный состав всех подразделений ВМФ России будет грамотно и честно выполнять свой долг, хранить верность присяге и морскому братству», — пояснила спикер Совфеда.

  • На данный момент парады уже состоялись на Дальнем Востоке.

    Так, во Владивостоке смотр кораблей впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота прошёл в бухте Золотой Рог. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил военных моряков.

    • Корабли ВМФ России на параде в честь Дня Военно-морского флота в бухте Золотой Рог во Владивостоке
    • РИА Новости
    • © Виталий Аньков

    При этом в Петропавловске-Камчатском парад начался с молебна в Морском соборе. Затем контр-адмирал Александр Юлдашев и временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов возложили цветы к памятнику адмиралу Василию Завойко.

  • В военно-морских парадах по всей стране примут участие 15 тыс. человек, 219 кораблей различных классов, 71 воздушное судно, 126 единиц боевой техники.

  • Добрый день, уважаемые читатели RT! В воскресенье, 26 июля, в России отмечают День Военно-морского флота.

    Во многих городах страны проводятся торжественные мероприятия по случаю праздника. В Санкт-Петербурге проводится Главный военно-морской парад. Его примет президент, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Загрузить ещё
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить