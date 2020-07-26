По случаю Дня ВМФ России: в Петербурге проходит Главный военно-морской парад

В воскресенье, 26 июля, в России отмечается праздник — День Военного-морского флота. Во многих городах страны проводятся торжественные мероприятия, при этом Главный военно-морской парад организован в Санкт-Петербурге. По Неве и Кронштадтскому рейду пройдут боевые корабли ВМФ России. В параде также примут участие моряки Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Президент, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин выступит с поздравлениями по случаю Дня ВМФ.