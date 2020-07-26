По случаю Дня ВМФ России: в Петербурге проходит Главный военно-морской парад
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26 июля 2020
Через несколько минут в Санкт-Петербурге начнётся Главный военно-морской парад. Как отмечал губернатор Александр Беглов, в городе была проведена серьёзная подготовка к торжествам.
По его словам, в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне планируется проход группы кораблей со знамёнами соединений морской пехоты, защищавших Ленинград, Севастополь, Новороссийск.
Кроме того, на десантных катерах будут расположены легендарный танк Т-34 и боевая машина «Катюша».
Беглов также напомнил, что в этом году празднуется 200-летие открытия Антарктиды российскими моряками.
«В параде примет участие исследовательское судно «Адмирал Владимирский», в этом году оно совершило поход к берегам Антарктиды. В парадном строю с флагом Русского географического общества пройдут гидрографические суда. На рейде будет и точная копия знаменитого корабля петровских времён «Полтава», — пояснил губернатор Санкт-Петербурга.
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Самый большой Андреевский флаг подняли на мысе Алыш на главной базе Северного флота — в Североморске.
В пресс-службе СФ также сообщили, что все торжества по случаю Дня ВМФ проходят с соблюдением противоэпидемических мер.
Для жителей Мурманской области и других регионов России организована прямая видеотрансляция в интернете.
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Президент России Владимир Путин уже прибыл в Кронштадт.
Глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошёл на катере парадную линию боевых кораблей, поздравив личный состав экипажей с Днём ВМФ.
- Владимир Путин вместе с Сергеем Шойгу и Николаем Евменовым осмотрели боевые корабли перед парадом
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила военных моряков с праздником, отметив, что Военно-морской флот самоотверженно служит российскому государству.
«Мы отдаём дань уважения всем поколениям храбрых защитников Отечества, отстоявшим его свободу и независимость в многочисленных морских баталиях, окончившихся триумфом русского оружия», — сказала она.
По её словам, безупречная выучка и дисциплина позволяет военным морякам России активно «осваивать новейшие, не имеющие аналогов в мире образцы уникальной техники и вооружений, эффективно решать самые сложные задачи».
«Уверена, что и в дальнейшем личный состав всех подразделений ВМФ России будет грамотно и честно выполнять свой долг, хранить верность присяге и морскому братству», — пояснила спикер Совфеда.
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На данный момент парады уже состоялись на Дальнем Востоке.
Так, во Владивостоке смотр кораблей впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота прошёл в бухте Золотой Рог. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил военных моряков.
- Корабли ВМФ России на параде в честь Дня Военно-морского флота в бухте Золотой Рог во Владивостоке
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
При этом в Петропавловске-Камчатском парад начался с молебна в Морском соборе. Затем контр-адмирал Александр Юлдашев и временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов возложили цветы к памятнику адмиралу Василию Завойко.
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В военно-морских парадах по всей стране примут участие 15 тыс. человек, 219 кораблей различных классов, 71 воздушное судно, 126 единиц боевой техники.
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Добрый день, уважаемые читатели RT! В воскресенье, 26 июля, в России отмечают День Военно-морского флота.
Во многих городах страны проводятся торжественные мероприятия по случаю праздника. В Санкт-Петербурге проводится Главный военно-морской парад. Его примет президент, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.