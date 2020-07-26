В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, проведённый в День Военного-морского флота. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, проезд в Кронштадт был ограничен на время прохождения парада.

В мероприятии приняли участие в том числе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орёл», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и другие.

Как заявил российский президент Владимир Путин, Военно-морской флот Российской Федерации оснащён уникальными образцами вооружения и спецтехники.

В воскресенье, 26 июля, в России отмечается День Военного-морского флота. Во многих городах страны проводятся торжественные мероприятия, Главный военно-морской парад организован в Санкт-Петербурге.