В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
- РИА Новости
Как отмечает агентство, проезд в Кронштадт был ограничен на время прохождения парада.
В мероприятии приняли участие в том числе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орёл», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и другие.
Как заявил российский президент Владимир Путин, Военно-морской флот Российской Федерации оснащён уникальными образцами вооружения и спецтехники.
В воскресенье, 26 июля, в России отмечается День Военного-морского флота. Во многих городах страны проводятся торжественные мероприятия, Главный военно-морской парад организован в Санкт-Петербурге.