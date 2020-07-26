Врач рассказал об отличиях гриппа от коронавируса

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению московского Депздрава Андрей Тяжельников назвал несколько отличий гриппа от коронавируса.

«Симптомы гриппа — это более высокая температура, более острое начало. Это одна из главных отличительных черт именно гриппа. При этом коронавирусная инфекция может протекать совершенно по-разному, эта болезнь до конца не изучена», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач уточнил, что встречаются случаи бессимптомного протекания болезни с серьёзным поражением лёгочной ткани, в то время как у некоторых людей с тяжёлым общим состоянием не наблюдается пневмонии.

«На сегодняшний день мы видим, что при гриппе симптоматика чётко оформлена и описана. Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы, такие как слабость, ломота, — это, скорее всего, грипп», — сказал Тяжельников.

По его словам, характерными симптомами коронавируса являются потеря обоняния и чувства вкуса.

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