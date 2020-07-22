Вирусолог рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19

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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.
Вирусолог рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19
  • © REUTERS/Leon Kuegeler

«В холодное время года возможен подъём заболевания, но будет ли вторая волна или мы пойдём по первой, неясно. Но прогноз, что до конца 2020 года COVID не исчезнет, считаю оправданным», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, коронавирус может и не исчезнуть, просто появится вакцина, поменяется штамм.

Как считает Альтштейн, смотреть в будущее нужно с оптимизмом, но следует помнить, что с COVID-19 человечеству жить ещё долго.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.

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