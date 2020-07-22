Вирусолог рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19
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«В холодное время года возможен подъём заболевания, но будет ли вторая волна или мы пойдём по первой, неясно. Но прогноз, что до конца 2020 года COVID не исчезнет, считаю оправданным», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, коронавирус может и не исчезнуть, просто появится вакцина, поменяется штамм.
Как считает Альтштейн, смотреть в будущее нужно с оптимизмом, но следует помнить, что с COVID-19 человечеству жить ещё долго.
В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.