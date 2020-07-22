Вирусолог рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.

«В холодное время года возможен подъём заболевания, но будет ли вторая волна или мы пойдём по первой, неясно. Но прогноз, что до конца 2020 года COVID не исчезнет, считаю оправданным», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, коронавирус может и не исчезнуть, просто появится вакцина, поменяется штамм.

Как считает Альтштейн, смотреть в будущее нужно с оптимизмом, но следует помнить, что с COVID-19 человечеству жить ещё долго.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.