Бригада врачей из Москвы направляется в Хабаровск для борьбы с COVID-19

Бригада московских врачей направлена в Хабаровск для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«В Хабаровск из Москвы прилетает сегодня бригада врачей, которая поможет нам в борьбе с коронавирусом. Это делается в рамках договорённостей врио губернатора Михаила Дегтярёва с федеральными органами власти», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным местного Минздрава, в Хабаровский край прибудут 17 московских специалистов. Вторым бортом из столицы будут направлены аппараты ИВЛ и медикаменты.

Ранее стало известно, что российские медики вылетели в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19