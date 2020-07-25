Бригада врачей из Москвы направляется в Хабаровск для борьбы с COVID-19
- Reuters
«В Хабаровск из Москвы прилетает сегодня бригада врачей, которая поможет нам в борьбе с коронавирусом. Это делается в рамках договорённостей врио губернатора Михаила Дегтярёва с федеральными органами власти», — приводит РИА Новости сообщение.
По данным местного Минздрава, в Хабаровский край прибудут 17 московских специалистов. Вторым бортом из столицы будут направлены аппараты ИВЛ и медикаменты.
Ранее стало известно, что российские медики вылетели в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19