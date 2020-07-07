Московские врачи прибыли в Алма-Ату для борьбы с COVID-19

Группа из 23 московских врачей прибыла в Алма-Ату для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Прибывшие в мегаполис инфекционисты и эпидемиологи, анестезиологи, реаниматологи, кардиологи, пульмонологи, а также эксперты в области здравоохранения будут осуществлять консультативную и методическую помощь», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы администрации Алма-Аты.

Отмечается, что врачи будут заниматься различными видами деятельности, в том числе лечением больных и организацией лабораторных исследований.

Накануне сообщалось, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане за прошедшие сутки возросло на 1403 и достигло 48 574.