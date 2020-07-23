Российские медики вылетели в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«По поручению правительства спецборт МЧС России со специалистами Минздрава России и Роспотребнадзора вылетел в Киргизскую Республику», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что в самолёте находятся семь специалистов. При этом ещё 42 медика по пути в Бишкек будут взяты на борт в Уфе.
Ранее самолёт российского Минобороны уже доставил в Киргизию медицинское оборудование и шесть бригад медработников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.