Российские медики вылетели в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19

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Борт МЧС со специалистами Минздрава России и Роспотребнадзора вылетел в Киргизию. Российские медики помогут властям страны в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Российские медики вылетели в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19
  • © mchs.gov.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«По поручению правительства спецборт МЧС России со специалистами Минздрава России и Роспотребнадзора вылетел в Киргизскую Республику», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что в самолёте находятся семь специалистов. При этом ещё 42 медика по пути в Бишкек будут взяты на борт в Уфе.

Ранее самолёт российского Минобороны уже доставил в Киргизию медицинское оборудование и шесть бригад медработников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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