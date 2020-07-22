Названы регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом

В России в 2019 году самый высокий уровень заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости от алкоголя, был зафиксирован на Чукотке. По данным Минздрава России, которые есть в распоряжении RT, там выявлено 275,9 новых случаев на 100 тыс. населения.

Далее идут Ненецкий АО (141,5), Пензенская (123,5), Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области.

Также высокий уровень заболеваемости Минздрав зафиксировал в Якутии (112,5 случаев на 100 тыс. населения), Коми (105), Забайкальском (94,7) и Хабаровском (93,8) краях и в Орловской области (93,3).

Самый низкий уровень зафиксирован в Ингушетии (0,4), Чечне (2,1), Дагестане (10,1), Краснодарском крае (13) и в Санкт-Петербурге (13,7).

Кроме того, в десятку регионов с низким уровнем заболеваемости алкоголизмом попала ещё одна республика Северного Кавказа — Карачаево-Черкесия (15,5 случаев на 100 тыс. населения).

Относительно невысокий уровень отмечается в Ставропольском крае (19,7), Астраханской области (20,3), Москве (25,1) и в Омской области (27,1).

Всего в 2019 году в России впервые с такими проблемами на учёт встали 70,9 тыс. человек. Это на 5 тыс. меньше, чем годом ранее.

За последние 15 лет уровень заболеваемости в целом по стране снизился в три раза. Так, в 2005 году он составил 147,4 случая на 100 тыс. населения, а в 2019 — 48,3.

Как пояснил в беседе с RT нарколог, директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков, употребление алкоголя на разных территориях России действительно может быть обусловлено особенностями регионов, в частности климатическими и религиозными.

«Понятно, что в южных республиках, особенно тех, где исповедуют ислам — религию, которая предполагает контроль за употреблением психоактивных веществ, — в конечном итоге и демонстрируют соответствующие цифры», — пояснил Зыков.

Ранее были названы регионы России с самым высоким уровнем распространённости психических заболеваний.