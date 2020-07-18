Калининградские рестораны возобновят работу в ограниченном режиме

Рестораны и кафе в некоторых муниципалитетах Калининградской области с 20 июля возобновят работу в ограниченном режиме.

«Не открываются помещения ресторанов и кафе в тех муниципалитетах, где коэффициент распространения инфекции выше среднерегионального: на территории Калининграда, Светловского, Гурьевского, Светлогорского, Багратионовского и Правдинского городских округов. Они продолжают работу в формате летних веранд», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального правительства.

С 20 июля в остальных муниципалитетах возобновляют работу рестораны и кафе, расположенные в гостиницах для обслуживания проживающих.

Также начинают работу кафе и рестораны при условии единовременной посадки посетителей из расчета не более 50% от общего количества посадочных мест внутри помещений.

Ранее в Калининградской области рассказали о летней оздоровительной кампании.