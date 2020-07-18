Калининградские рестораны возобновят работу в ограниченном режиме

Короткая ссылка
Рестораны и кафе в некоторых муниципалитетах Калининградской области с 20 июля возобновят работу в ограниченном режиме.
Калининградские рестораны возобновят работу в ограниченном режиме
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Не открываются помещения ресторанов и кафе в тех муниципалитетах, где коэффициент распространения инфекции выше среднерегионального: на территории Калининграда, Светловского, Гурьевского, Светлогорского, Багратионовского и Правдинского городских округов. Они продолжают работу в формате летних веранд», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального правительства.

С 20 июля в остальных муниципалитетах возобновляют работу рестораны и кафе, расположенные в гостиницах для обслуживания проживающих.

Также начинают работу кафе и рестораны при условии единовременной посадки посетителей из расчета не более 50% от общего количества посадочных мест внутри помещений.

Ранее в Калининградской области рассказали о летней оздоровительной кампании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить