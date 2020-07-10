В Калининградской области рассказали о летней оздоровительной кампании
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Из-за ограничений, связанных с COVID-19, старт кампании перенесли на начало июля. Детские лагеря и центры поэтапно открыли смены продолжительностью две недели.
Сотрудники загородных детских лагерей и пришкольных лагерей прошли лабораторное исследование на коронавирус.
«По состоянию на 10 июля текущего года летние смены проходят в четырёх загородных детских центрах, 112 лагерях с дневным пребыванием детей и в лагере труда и отдыха. Сегодня начали работу один загородный лагерь и 21 пришкольный», — заявила Трусенева.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области стартовала летняя оздоровительная кампания.