СМИ: В России предложили компенсировать затраты на удалённую работу

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Группа депутатов Госдумы предложила внести поправки в Трудовой кодекс о компенсации гражданам затрат на удалённую работу.
СМИ: В России предложили компенсировать затраты на удалённую работу
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства, подготовленный Минтрудом, на данный документ.

Один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко пояснил изданию, что работник, в частности, сможет запросить возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера, который он ежедневно использует, и т.д.

Согласно задумке, данный вопрос должен решаться в рамках трудового договора. Компенсация может, например, быть заложена в увеличенный оклад сотрудника.

Уточняется, что Минтруд поддержал проект соответствующих поправок об удалённом режиме работы.

Ранее в Роспотребнадзоре призвали работодателей не привлекать для работы в офисе сотрудников из группы риска и оставить их на удалённом режиме работы.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал НСН о преимуществах удалённой работы.

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