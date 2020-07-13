СМИ: В России предложили компенсировать затраты на удалённую работу

Группа депутатов Госдумы предложила внести поправки в Трудовой кодекс о компенсации гражданам затрат на удалённую работу.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства, подготовленный Минтрудом, на данный документ.

Один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко пояснил изданию, что работник, в частности, сможет запросить возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера, который он ежедневно использует, и т.д.

Согласно задумке, данный вопрос должен решаться в рамках трудового договора. Компенсация может, например, быть заложена в увеличенный оклад сотрудника.

Уточняется, что Минтруд поддержал проект соответствующих поправок об удалённом режиме работы.

Ранее в Роспотребнадзоре призвали работодателей не привлекать для работы в офисе сотрудников из группы риска и оставить их на удалённом режиме работы.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал НСН о преимуществах удалённой работы.