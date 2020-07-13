СМИ: В России предложили компенсировать затраты на удалённую работу
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства, подготовленный Минтрудом, на данный документ.
Один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко пояснил изданию, что работник, в частности, сможет запросить возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера, который он ежедневно использует, и т.д.
Согласно задумке, данный вопрос должен решаться в рамках трудового договора. Компенсация может, например, быть заложена в увеличенный оклад сотрудника.
Уточняется, что Минтруд поддержал проект соответствующих поправок об удалённом режиме работы.
Ранее в Роспотребнадзоре призвали работодателей не привлекать для работы в офисе сотрудников из группы риска и оставить их на удалённом режиме работы.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал НСН о преимуществах удалённой работы.