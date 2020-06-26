Роспотребнадзор рекомендовал оставить на удалёнке ряд сотрудников

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Советник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Игонина призвала работодателей не привлекать для работы в офисе сотрудников из группы риска и оставить их на удалённом режиме работы.
Роспотребнадзор рекомендовал оставить на удалёнке ряд сотрудников
  • Pixabay

По её словам, на всех этапах желательно соблюдать принципы самоизоляции для людей из группы высокого риска, в том числе для людей с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. 

«Поэтому если (есть. — RT) такая возможность, лучше сохранить дистанционный режим работы», — приводит её слова ТАСС.

Также она рекомендовала всем сотрудникам офиса соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России проведено более 18,1 млн тестов на выявление коронавируса.

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