Роспотребнадзор рекомендовал оставить на удалёнке ряд сотрудников
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По её словам, на всех этапах желательно соблюдать принципы самоизоляции для людей из группы высокого риска, в том числе для людей с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.
«Поэтому если (есть. — RT) такая возможность, лучше сохранить дистанционный режим работы», — приводит её слова ТАСС.
Также она рекомендовала всем сотрудникам офиса соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России проведено более 18,1 млн тестов на выявление коронавируса.