В России провели более 18 млн тестов на выявление COVID-19

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В Роспотребнадзоре заявили, что в России проведено более 18,1 млн тестов на выявление коронавируса.
В России провели более 18 млн тестов на выявление COVID-19
  • Reuters

«По состоянию на 24.06.2020 проведено 18 115 830 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — приводит газета «Взгляд» сообщение на сайте ведомства. 

Издание также отмечает, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются более 307 тыс. человек.

Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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