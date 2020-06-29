Число работающих на удалёнке в России выросло в 30 раз
- РИА Новости
«Сейчас число тех, кто работает в удалённом режиме, превышает 2 млн человек. То есть с 1 апреля выросло почти в 30 раз. Эта форма стала удобной для многих категорий работников, в том числе тех, у кого есть ограничения по здоровью или родителей с маленькими детьми», — сказал он.
Ранее в Роспотребнадзоре призвали работодателей не привлекать для работы в офисе сотрудников из группы риска и оставить их на удалённом режиме работы.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал НСН о преимуществах удалённой работы.