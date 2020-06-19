Интернет-омбудсмен назвал плюсы дистанционной работы

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал о преимуществах удалённой работы.

«На самом деле до карантина мы все с вами жили в обществе дисциплины, а удалёнка при этом часто воспринималась как законспирированная возможность ускользнуть из-под этого контроля. Но сегодняшний глобальный эксперимент над всеми без исключения работниками переводит человека в состояние, когда он сам старается поставить себе задачу, сам пытается её исполнить и он получает от этого удовольствие», — отметил специалист в беседе с НСН.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект о регулировании дистанционной работы.

Руководитель службы исследований рекрутингового сервиса hh.ru Мария Игнатова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы.