Минобороны заявило об отсутствии больных COVID-19 среди участников Парада Победы

Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин заявил, что все военные, принимавшие участие в Параде Победы, вернулись в пункты постоянной дислокации здоровыми и прошли двухнедельный карантин.

Об этом он сказал в интервью газете «Красная звезда».

«По завершении Парада Победы все они вернулись здоровыми в пункты постоянной дислокации, прошли двухнедельную обсервацию и лабораторное обследование», — отметил он.

По его словам, вопреки публикациям о преждевременности парада «в разрезе сложившейся эпидемиологической обстановки», предпринятые меры позволили провести мероприятие и не допустить распространения инфекции.

«Время показало, что благодаря своевременным, эффективным и беспрецедентным мерам нам удалось не только не допустить инфицирования военнослужащих COVID-19, но и в целом снизить уровень сезонных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией», — подчеркнул Тришкин.

24 июня в России состоялись торжества в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Утром во многих городах России, включая Москву, прошли военные парады.

Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал парад Победы в Москве.