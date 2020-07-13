Минобороны заявило об отсутствии больных COVID-19 среди участников Парада Победы

Короткая ссылка
Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин заявил, что все военные, принимавшие участие в Параде Победы, вернулись в пункты постоянной дислокации здоровыми и прошли двухнедельный карантин.
Минобороны заявило об отсутствии больных COVID-19 среди участников Парада Победы
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом он сказал в интервью газете «Красная звезда».

«По завершении Парада Победы все они вернулись здоровыми в пункты постоянной дислокации, прошли двухнедельную обсервацию и лабораторное обследование», — отметил он.

По его словам, вопреки публикациям о преждевременности парада «в разрезе сложившейся эпидемиологической обстановки», предпринятые меры позволили провести мероприятие и не допустить распространения инфекции.

«Время показало, что благодаря своевременным, эффективным и беспрецедентным мерам нам удалось не только не допустить инфицирования военнослужащих COVID-19, но и в целом снизить уровень сезонных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией», — подчеркнул Тришкин.

24 июня в России состоялись торжества в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Утром во многих городах России, включая Москву, прошли военные парады.

Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал парад Победы в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить