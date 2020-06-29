Верховный главнокомандующий ВС Мьянмы прокомментировал парад Победы в Москве

Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн прокомментировал парад Победы в Москве.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он заявил, что делегацию пригласил лично министр обороны России Сергей Шойгу.

«В состав делегации, кроме меня, вошли заместители командующих Сухопутными войсками, ВВС и ВМФ Мьянмы», — сказал Мин Аунг Хлайн.

По его словам, российские военные парады — это нечто грандиозное.

«В нашей стране тоже проходят военные парады в День Вооружённых сил 27 марта. В этом году он, как и у вас, был перенесён из-за эпидемии COVID-19. Надеемся провести позднее, когда обстановка стабилизируется», — добавил Мин Аунг Хлайн.

Ранее французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа в беседе с RT назвал парад по случаю 75-летия Победы в Москве впечатляющим и очень трогательным.