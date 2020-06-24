Французский политик назвал впечатляющим парад Победы в Москве

Французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа в беседе с RT назвал парад по случаю 75-летия Победы в Москве впечатляющим и очень трогательным.

«Мне повезло: меня пригласили на парад на Красной площади. Это очень впечатляющее и в то же время трогательное зрелище: здесь присутствуют ветераны, последние участники Второй мировой войны», — заявил он.

По его словам, в выступлении президента России Владимира Путина была важная мысль о том, что народы СССР заплатили высокую цену в Великой Отечественной войне, о чём необходимо всегда помнить.

«Известно, что во Франции и в других странах, к сожалению, есть те, кто пытается пересмотреть историю: вы, конечно, слышали эти чудовищные заявления, согласно которым в газовых камерах Освенцима и Бухенвальда якобы убивали только вшей. Это чудовищно», — заявил Леруа.

По его словам, важно хранить воспоминания о войне и отдавать дань памяти.

Ранее Путин в ходе выступления на Красной площади в рамках парада Победы заявил, что необходимо отстаивать честную, ничем не замутнённую правду о войне.