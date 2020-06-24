Путин призвал беречь и отстаивать правду о войне

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Президент России Владимир Путин в ходе парада на Красной площади в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне заявил, что необходимо отстаивать честную, ничем не замутнённую правду о войне.
Путин призвал беречь и отстаивать правду о войне
  • РИА Новости

По его словам, в 1941 году более 80% Вооружённых сил Германии и её сателлитов были сосредоточены против Советского Союза, но они оказались бессильными перед сплочённостью советских граждан.

Он отметил, что советский народ смог одолеть страшное тотальное зло, разгромив более 600 дивизий врага и уничтожив 75% от общего числа самолётов, танков, артиллерийских орудий противника.

Президент подчеркнул, что в этом состоит главная, честная, ничем не замутнённая правда о войне.

«Мы обязаны её беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам. Сегодняшний военный парад — в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны», — сказал он.

Ранее в Москве начался парад Победы.

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