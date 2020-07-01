Опрос: 61% россиян смотрели парад Победы в Москве

Парад Победы в Москве смотрели 61% россиян, следует из данных опроса ВЦИОМ.

Об этом сообщает «Взгляд».

«Из них 59% посмотрели парад по телевизору, а 2% — лично присутствовали. Треть россиян заявили, что не смотрели парад (39%)», — заявили социологи.

У 36% респондентов парад вызвал воодушевление, у 13% — надежду, у 11% — симпатию.

Больше всего участникам опроса понравилась военная техника (29%), проход войск (15%), организация (10%), ветераны и авиация (по 9%).

Как заявили 11%, им понравилось всё.

Ранее верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировал парад Победы в Москве.