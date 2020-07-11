В МВД прокомментировали несанкционированный митинг в Хабаровске

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В МВД прокомментировали несанкционированный митинг, который прошёл в Хабаровске 11 июля в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
В МВД прокомментировали несанкционированный митинг в Хабаровске
  • РИА Новости

«В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тыс. человек», — заявили в Министерстве внутренних дел.

Как сообщалось ранее, в Хабаровске прошёл несанкционированный митинг в поддержку Фургала, арестованного по подозрению в причастности к организации убийств предпринимателей.

В мэрии города уточнили, что не получали заявок на проведение митинга и не одобрят его, потому что массовые мероприятия запрещены из-за пандемии.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Сергея Фургала. Перед этим ему предъявили обвинение.

По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств предпринимателей в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

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