В Хабаровске прошёл несанкционированный митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске прошёл несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в причастности к организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, мэрия города не получала заявок на проведение митинга и не одобрит его, потому что массовые мероприятия запрещены из-за пандемии.

Несмотря на предупреждения о штрафах за участие в несанкционированной акции, в субботу, 11 июля, митинг начался на площади Ленина, где расположена администрация губернатора и краевого правительства.

Собравшиеся прошли по центральным улицам города и вернулись на площадь. Акция длилась более четырёх часов, пишет агентство.

В управлении скорой медицинской помощи отметили, что во время шествия были перекрыты улицы, из-за чего три автомобиля скорой помощи не могли проехать и вынуждены были стоять в пробках.

«К счастью, на здоровье пациентов это не отразилось», — уточнил заместитель главного врача по медицинской части управления Андрей Духовный.

Сведений об ухудшении самочувствия среди участников митинга не поступало, добавил он.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Сергея Фургала. Перед этим ему предъявили обвинение.

По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств предпринимателей в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Защита обжалует решение суда о заключении подозреваемого под стражу.