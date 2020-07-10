Защита обжалует арест Фургала

Защита обжалует решение Басманного суда Москвы о заключении под стражу сроком на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах в 2004 и 2005 годах. Об этом сообщил адвокат главы региона Борис Кожемякин.

«Мы не согласны с решением об аресте. Будем подавать на него апелляционную жалобу», — цитирует юриста ТАСС.

Фургал арестован до 9 сентября. Сам он заявил в суде о своей полной невиновности.

По данным следствия, он причастен к организации убийств предпринимателей.