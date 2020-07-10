В Подмосковье 23 больницы возобновили работу в плановом режиме

В Подмосковье 23 клиники, перепрофилированные ранее под приём пациентов с COVID-19, вернулись к обычному режиму работы.

Плановая помощь врачей восстановлена по самым востребованным узкопрофильным направлениям: кардиология, неврология, хирургия и травматология, передаёт телеканал «360» слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

«В общей сложности вернули к прежней работе 23 больницы, в том числе Ивантеевскую, Наро-Фоминскую, Домодедовскую», — сказала она, уточнив, что речь идёт о 4,3 тыс. коек.

Ранее заместитель главного врача по медицинской части ГКБ №52 Инна Самсонова прокомментировала снятие ряда ограничительных мер в Москве. В беседе с НСН она заявила, что расслабляться нельзя, «нужно носить маски при скоплении людей, обрабатывать руки».