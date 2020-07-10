В Подмосковье 23 больницы возобновили работу в плановом режиме

Короткая ссылка
В Подмосковье 23 клиники, перепрофилированные ранее под приём пациентов с COVID-19, вернулись к обычному режиму работы.
В Подмосковье 23 больницы возобновили работу в плановом режиме
  • РИА Новости

Плановая помощь врачей восстановлена по самым востребованным узкопрофильным направлениям: кардиология, неврология, хирургия и травматология, передаёт телеканал «360» слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

«В общей сложности вернули к прежней работе 23 больницы, в том числе Ивантеевскую, Наро-Фоминскую, Домодедовскую», — сказала она, уточнив, что речь идёт о 4,3 тыс. коек.

Ранее заместитель главного врача по медицинской части ГКБ №52 Инна Самсонова прокомментировала снятие ряда ограничительных мер в Москве. В беседе с НСН она заявила, что расслабляться нельзя, «нужно носить маски при скоплении людей, обрабатывать руки».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить