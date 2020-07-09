Врач прокомментировала снятие ряда ограничительных мер в Москве

Заместитель главного врача по медицинской части ГКБ №52 Инна Самсонова прокомментировала снятие ряда ограничительных мер в Москве.

«Посоветую то, что говорю своим близким, родственникам и друзьям. Расслабляться нельзя. Вирус есть. Нужно носить маски при скоплении людей, обрабатывать руки», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в настоящее время в больнице не отмечают прироста заболевших. Среднее число поступающих — от 34 до 40.

Ранее сообщалось, что с 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах.

«Дни.ру» сообщали, что коронавирус в России за сутки обнаружен у 6509 человек.