Врач прокомментировала снятие ряда ограничительных мер в Москве

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Заместитель главного врача по медицинской части ГКБ №52 Инна Самсонова прокомментировала снятие ряда ограничительных мер в Москве.
Врач прокомментировала снятие ряда ограничительных мер в Москве
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Посоветую то, что говорю своим близким, родственникам и друзьям. Расслабляться нельзя. Вирус есть. Нужно носить маски при скоплении людей, обрабатывать руки», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в настоящее время в больнице не отмечают прироста заболевших. Среднее число поступающих — от 34 до 40.

Ранее сообщалось, что с 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах.

«Дни.ру» сообщали, что коронавирус в России за сутки обнаружен у 6509 человек.

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