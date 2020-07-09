С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах
- РИА Новости
Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.
«Обязательный масочный режим на улицах будет отменён. Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах», — говорится в заявлении.
Уточняется, что сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования.
Ранее сообщалось, что в Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. зрителей.