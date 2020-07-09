С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах

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Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля.
С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах
  • РИА Новости

Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.

«Обязательный масочный режим на улицах будет отменён. Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах», — говорится в заявлении.

Уточняется, что сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. зрителей.

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