В Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры и театры

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В Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. зрителей. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
В Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры и театры
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«С 1 августа 2020 года разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест, и с условием заполнения зрите­льного зала не более чем на 50%», — заявил Собянин.

По словам мэра Москвы, число зрителей спортивных соревнований при этом можно будет увеличить с 10% до 50% от максимальной вместительности трибун.

Также возобновят работу кружки и секции программы «Московское долголетие» при условии проведения занятий только на открытом воздухе.

Ранее Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве.

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