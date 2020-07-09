В Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры и театры

В Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. зрителей. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«С 1 августа 2020 года разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест, и с условием заполнения зрите­льного зала не более чем на 50%», — заявил Собянин.

По словам мэра Москвы, число зрителей спортивных соревнований при этом можно будет увеличить с 10% до 50% от максимальной вместительности трибун.

Также возобновят работу кружки и секции программы «Московское долголетие» при условии проведения занятий только на открытом воздухе.

Ранее Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве.