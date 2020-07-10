Эксперт рассказала, каким должно быть правильное питание
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«Помните: что правильно для одних людей, то неправильно для других. Что правильно для детей, то неправильно для пожилых. Что правильно для больных, то неправильно для здоровых», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
По её словам, в случае со здоровыми людьми правильное питание должно быть просто сбалансированным.
Как отметила Рославцева, не стоит следовать моде и оказываться, к примеру, от глютена и других продуктов. Так, отказ от мяса вреден детям, женщинам детородного возраста, беременным, пояснила она.
«Отказ от рафинированного сахара мною приветствуется, особенно у взрослых с лишним весом, метаболическим синдромом. Но в питании детей, тем более раннего возраста, сахарозаменители не используются, поэтому небольшое количество сахара допускается», — добавила эксперт.
Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.