Эксперт рассказала, каким должно быть правильное питание

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Старший научный сотрудник лаборатории питания здорового и больного ребёнка НМИЦ здоровья детей Минздрава России Елена Рославцева рассказала, каким должно быть правильное питание.
Эксперт рассказала, каким должно быть правильное питание
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«Помните: что правильно для одних людей, то неправильно для других. Что правильно для детей, то неправильно для пожилых. Что правильно для больных, то неправильно для здоровых», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, в случае со здоровыми людьми правильное питание должно быть просто сбалансированным.

Как отметила Рославцева, не стоит следовать моде и оказываться, к примеру, от глютена и других продуктов. Так, отказ от мяса вреден детям, женщинам детородного возраста, беременным, пояснила она.

«Отказ от рафинированного сахара мною приветствуется, особенно у взрослых с лишним весом, метаболическим синдромом. Но в питании детей, тем более раннего возраста, сахарозаменители не используются, поэтому небольшое количество сахара допускается», — добавила эксперт.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.

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