Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда

Короткая ссылка
Александра Рыкова
Эксперты Института прогрессивного образования, учитывая ситуацию на рынке труда и возросший уровень безработицы, составили рейтинг профессий, обладателям которых проще остальных найти работу после ослабления карантинных мер в связи с распространением коронавируса. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда
  • Reuters

Специалисты уверены, что, как и в разгар пандемии, особенно востребованными остаются медики.

Что касается коммерческих структур, то им по-прежнему необходимы специалисты, способные быстро и качественно перестроить работу компании под новые стандарты, а также вывести бизнес из кризиса.

В связи с этим, по мнению экспертов института, не останутся без работы квалифицированные антикризисные менеджеры, IT-специалисты разного уровня (от программистов и мобильных разработчиков до экспертов по кибербезопасности), специалисты по цифровой трансформации бизнеса, SMM-менеджеры, маркетологи и аналитики big data.

Также многим компаниям после кризиса остро понадобятся менеджеры по продажам для восстановления спроса на свою продукцию, считают специалисты.

Компании по-прежнему сильно нуждаются в курьерах, водителях, удалённых менеджерах и операторах кол-центра.

Кроме того, как считают в институте, особенно востребованы на сегодняшний день строители. Специалисты связывают это с восстановлением активности в жилищном строительстве, увеличением числа инфраструктурных проектов, а также ростом спроса на строительство загородных домов.

По мнению экспертов, несмотря на строгие требования к кандидатам, при наличии необходимого бэкграунда быстро смогут найти высокооплачиваемую работу специалисты, следящие за правопорядком, — полицейские и сотрудники охранных агентств.

В институте также отмечают, что многие люди по-другому стали смотреть на свой быт, большинство захотели инвестировать в собственное развитие и наладить внутреннее состояние. Поэтому быстро смогут найти работу преподаватели, личностные коучи, сиделки и няни, а также психологи, добавляют в институте. 

«Многим придётся сменить или сочетать виды деятельности, вложиться в переобучение и сертификацию таких навыков, которые считались частью хобби, побочным заработком или вовсе были забыты со времён получения «корочки» в техникуме. Одним из главных трендов посткоронавирусной эпохи станут временные работы», — считает директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, какую зарплату хотели бы получать россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и полного снятия карантинных мер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить