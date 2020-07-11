Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда

Эксперты Института прогрессивного образования, учитывая ситуацию на рынке труда и возросший уровень безработицы, составили рейтинг профессий, обладателям которых проще остальных найти работу после ослабления карантинных мер в связи с распространением коронавируса. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Специалисты уверены, что, как и в разгар пандемии, особенно востребованными остаются медики.

Что касается коммерческих структур, то им по-прежнему необходимы специалисты, способные быстро и качественно перестроить работу компании под новые стандарты, а также вывести бизнес из кризиса.

В связи с этим, по мнению экспертов института, не останутся без работы квалифицированные антикризисные менеджеры, IT-специалисты разного уровня (от программистов и мобильных разработчиков до экспертов по кибербезопасности), специалисты по цифровой трансформации бизнеса, SMM-менеджеры, маркетологи и аналитики big data.

Также многим компаниям после кризиса остро понадобятся менеджеры по продажам для восстановления спроса на свою продукцию, считают специалисты.

Компании по-прежнему сильно нуждаются в курьерах, водителях, удалённых менеджерах и операторах кол-центра.

Кроме того, как считают в институте, особенно востребованы на сегодняшний день строители. Специалисты связывают это с восстановлением активности в жилищном строительстве, увеличением числа инфраструктурных проектов, а также ростом спроса на строительство загородных домов.

По мнению экспертов, несмотря на строгие требования к кандидатам, при наличии необходимого бэкграунда быстро смогут найти высокооплачиваемую работу специалисты, следящие за правопорядком, — полицейские и сотрудники охранных агентств.

В институте также отмечают, что многие люди по-другому стали смотреть на свой быт, большинство захотели инвестировать в собственное развитие и наладить внутреннее состояние. Поэтому быстро смогут найти работу преподаватели, личностные коучи, сиделки и няни, а также психологи, добавляют в институте.



«Многим придётся сменить или сочетать виды деятельности, вложиться в переобучение и сертификацию таких навыков, которые считались частью хобби, побочным заработком или вовсе были забыты со времён получения «корочки» в техникуме. Одним из главных трендов посткоронавирусной эпохи станут временные работы», — считает директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, какую зарплату хотели бы получать россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и полного снятия карантинных мер.