В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в изоляторе.

«Спать было жёстко, с непривычки спина болит», — рассказал Сафронов членам ОНК о первых сутках в СИЗО.

По словам Клина, в «Лефортово» подозреваемый был доставлен 7 июля в 23:00.

Правозащитник рассказал, что в карантинной камере Сафронов находится один, его переодели в чёрную тюремную робу — так в «Лефортово» одевают всех новичков.

«В целом терпимо, питание нормальное, хлеба много, хлеб мягкий», — приводит Клин слова Сафронова.

Он добавил, что у арестованного только одна просьба — антенна для телевизора.

«Сафронов читает книги и просит передать маме, чтобы не волновалась», — заключил Клин.

Советник гендиректора «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ 7 июля в Москве по подозрению в работе на спецслужбы одной из стран НАТО.

Он заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене. Суд его арестовал до 6 сентября.