В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»
- РИА Новости
«Спать было жёстко, с непривычки спина болит», — рассказал Сафронов членам ОНК о первых сутках в СИЗО.
По словам Клина, в «Лефортово» подозреваемый был доставлен 7 июля в 23:00.
Правозащитник рассказал, что в карантинной камере Сафронов находится один, его переодели в чёрную тюремную робу — так в «Лефортово» одевают всех новичков.
«В целом терпимо, питание нормальное, хлеба много, хлеб мягкий», — приводит Клин слова Сафронова.
Он добавил, что у арестованного только одна просьба — антенна для телевизора.
«Сафронов читает книги и просит передать маме, чтобы не волновалась», — заключил Клин.
Советник гендиректора «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ 7 июля в Москве по подозрению в работе на спецслужбы одной из стран НАТО.
Он заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене. Суд его арестовал до 6 сентября.