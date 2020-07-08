В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»

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RT
Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в изоляторе.
В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»
  • РИА Новости

«Спать было жёстко, с непривычки спина болит», — рассказал Сафронов членам ОНК о первых сутках в СИЗО. 

По словам Клина, в «Лефортово» подозреваемый был доставлен 7 июля в 23:00. 

Правозащитник рассказал, что в карантинной камере Сафронов находится один, его переодели в чёрную тюремную робу — так в «Лефортово» одевают всех новичков. 

«В целом терпимо, питание нормальное, хлеба много, хлеб мягкий», — приводит Клин слова Сафронова. 

Он добавил, что у арестованного только одна просьба — антенна для телевизора. 

«Сафронов читает книги и просит передать маме, чтобы не волновалась», — заключил Клин. 

Советник гендиректора «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ 7 июля в Москве по подозрению в работе на спецслужбы одной из стран НАТО.

Он заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене. Суд его арестовал до 6 сентября.

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