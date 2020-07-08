Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова

Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова.

«Министерство обороны в данный момент не будет это дело каким-либо образом комментировать», — приводит РИА Новости сообщение главы пресс-службы ведомства Яна Цехмайстерова.

Ранее адвокат заявил, что Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы.

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ 7 июля в Москве. Сообщалось, что он подозревается в работе на спецслужбу одной из стран НАТО. Сафронов заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене. Он арестован до 6 сентября.