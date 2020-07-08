Адвокат Сафронова объяснил ситуацию с подпиской о неразглашении

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Защита подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия. Об этом заявил адвокат Иван Павлов.
Адвокат Сафронова объяснил ситуацию с подпиской о неразглашении
  • РИА Новости

«От нас вчера попытались такую подписку (подписку о неразглашении данных следствия. — RT) отобрать, но мы просто не дали. Дали просто подписку о неразглашении государственной тайны, но мы её не видели, эту государственную тайну, поэтому разглашать просто нечего. Говорим только то, что происходит в деле, о том, что мы видели в деле», — сказал адвокат в эфире «Эха Москвы».

Ранее Павлов заявил, что Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы.

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября.

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