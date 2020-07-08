Эксперт оценила вред ягод для детей

Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева оценила вред ягод для детей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила эксперт, особенно аккуратно ягоды нужно выбирать для детей до трёх лет.

«Ягоды могут вызвать у детей широкий спектр недомоганий. От кожного зуда, жжения во рту, першения в горле, чихания и зуда в носу до рвоты, диареи, высыпаний на коже, приступов бронхиальной астмы и отёков», — пояснила она.

По её словам, наиболее сильные реакции могут вызвать клубника или садовая земляника.

Одинаева считает хорошим решением приготовление домашних морсов, компотов, так как нагревание зачастую разрушает белки-аллергены, а витамины практически не теряются.

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