Эксперт оценила вред ягод для детей

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Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева оценила вред ягод для детей.
Эксперт оценила вред ягод для детей
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила эксперт, особенно аккуратно ягоды нужно выбирать для детей до трёх лет.

«Ягоды могут вызвать у детей широкий спектр недомоганий. От кожного зуда, жжения во рту, першения в горле, чихания и зуда в носу до рвоты, диареи, высыпаний на коже, приступов бронхиальной астмы и отёков», — пояснила она.

По её словам, наиболее сильные реакции могут вызвать клубника или садовая земляника.

Одинаева считает хорошим решением приготовление домашних морсов, компотов, так как нагревание зачастую разрушает белки-аллергены, а витамины практически не теряются.

Ранее диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала о здоровом питании во время режима самоизоляции.

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