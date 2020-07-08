Эксперт оценила вред ягод для детей
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметила эксперт, особенно аккуратно ягоды нужно выбирать для детей до трёх лет.
«Ягоды могут вызвать у детей широкий спектр недомоганий. От кожного зуда, жжения во рту, першения в горле, чихания и зуда в носу до рвоты, диареи, высыпаний на коже, приступов бронхиальной астмы и отёков», — пояснила она.
По её словам, наиболее сильные реакции могут вызвать клубника или садовая земляника.
Одинаева считает хорошим решением приготовление домашних морсов, компотов, так как нагревание зачастую разрушает белки-аллергены, а витамины практически не теряются.
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