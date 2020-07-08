Диетолог рассказала о полезных свойствах шоколада

Специалист по рациональному питанию Варвара Зародина рассказала о полезных свойствах шоколада.

«Какао-бобы, из которых делается шоколад, содержат более 200 соединений, оказывающих положительное воздействие на организм. Например, флавоноиды», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, эти антиоксиданты благотворно влияют на свёртываемость крови, защищают от свободных радикалов, оказывают положительное действие на иммунную систему.

Как напомнила эксперт, самым полезным считается горький шоколад, так как в нём наибольшее количество какао-бобов. Менее полезен молочный, а белый лишён всех полезных свойств, добавила она.

Зародина также отметила, что не стоит злоупотреблять даже самыми полезными сортами шоколада.

«Это отражается и на весе, и на здоровье, и на состоянии кожи, и на внешнем виде. Важен баланс», — пояснила она.

Ранее диетолог, нутрициолог Александра Ноев в беседе с Newinform дала рекомендации по употреблению напитков в жару.