Адвокат Ефремова рассказал о позиции защиты в суде
- АГН «Москва»
«Если суд примет, что доказательство допустимое и прямое, то, конечно, оправдательный приговор будет тогда... Тогда не может быть другой приговор по закону, если он непричастен», — заявил Пашаев.
Он не стал отрицать, что в момент аварии Ефремов находился в своей машине и был пьян.
При этом на вопрос, вёл артист автомобиль или нет, правозащитник не стал отвечать, пообещав рассказать об этом в суде.
Ранее Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности Ефремова.
6 июля МВД заявило о завершении расследования дела Ефремова. Актёру было предъявлено обвинение в окончательной редакции.
ДТП произошло вечером 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон.
В результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.