Адвокат Ефремова рассказал о позиции защиты в суде

Защита актёра Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы рассчитывает на принятие судом доказательств невиновности артиста. Об этом, как сообщает телеканал «360», заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«Если суд примет, что доказательство допустимое и прямое, то, конечно, оправдательный приговор будет тогда... Тогда не может быть другой приговор по закону, если он непричастен», — заявил Пашаев.

Он не стал отрицать, что в момент аварии Ефремов находился в своей машине и был пьян.

При этом на вопрос, вёл артист автомобиль или нет, правозащитник не стал отвечать, пообещав рассказать об этом в суде.

Ранее Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности Ефремова.

6 июля МВД заявило о завершении расследования дела Ефремова. Актёру было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

ДТП произошло вечером 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон.

В результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.