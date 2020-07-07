Кабмин поддержал проект о запрете иностранного гражданства для послов

Правительство России поддержало законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное и двойное гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст отзыва.

В документе говорится, что предложенные изменения обусловлены принятием закона о поправках к Конституции России.

«Устанавливаются ограничения, касающиеся наличия у определённых должностных лиц гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина России на территории иностранного государства. Правительство России поддерживает законопроект», — отмечается в тексте.

В конце февраля сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачёв внесли в Госдуму законопроект о запрете иностранного гражданства для послов.

В январе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, на дипломатов.