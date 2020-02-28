В Госдуму внесли проект о запрете иностранного гражданства для послов
- РИА Новости
Предлагается дополнить перечень требований, которым дипломаты должны соответствовать для назначения на должность посла или представителя.
«Гражданин, являющийся послом/представителем или кандидатом для назначения на должность посла/представителя, должен иметь только российское гражданство», — говорится в тексте.
Согласно пояснительным материалам, инициатива обусловлена рассматриваемыми поправками к Конституции.
Таким образом, считают авторы, в законодательстве установится единообразный подход в отношении требования для лиц, замещающих госдолжность, иметь только российское гражданство.
В январе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, на дипломатов.