В Госдуму внесли проект о запрете иностранного гражданства для послов

Сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачёв внесли в Госдуму законопроект, запрещающий послам России иметь иностранное и двойное гражданство. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Предлагается дополнить перечень требований, которым дипломаты должны соответствовать для назначения на должность посла или представителя.

«Гражданин, являющийся послом/представителем или кандидатом для назначения на должность посла/представителя, должен иметь только российское гражданство», — говорится в тексте.

Согласно пояснительным материалам, инициатива обусловлена рассматриваемыми поправками к Конституции.

Таким образом, считают авторы, в законодательстве установится единообразный подход в отношении требования для лиц, замещающих госдолжность, иметь только российское гражданство.

В январе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, на дипломатов.