Адвокат семьи Захарова прокомментировал ситуацию с делом Ефремова

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Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, выразил опасения, что в деле об аварии «началась игра» для получения условного наказания.
Адвокат семьи Захарова прокомментировал ситуацию с делом Ефремова
  • АГН «Москва»

Таким образом он прокомментировал предъявление Ефремову обвинения в окончательной редакции.

«Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по ст. 264.4 УК России. Для нас это ожидаемо и вполне логично. Боюсь, началась игра для получения условного наказания. Но, надеюсь, тот факт, что господин Ефремов не признаёт свою вину, особо не повлияет на итог дела», — сказал адвокат в беседе с RT.

Ранее в МВД сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении Ефремова. По словам его адвоката Эльмана Пашаева, актёру предъявили обвинение в окончательной редакции. 

3 июля Пашаев в интервью сайту «Москва 24» заявил об отказе Ефремова признавать вину в ДТП. Позднее он отметил, что артист после аварии хотел помочь родственникам погибшего Сергея Захарова, но это «не говорит о виновности артиста». 

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