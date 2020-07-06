Врач рассказала, какие продукты помогут перенести жару

Врач-терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала, какие напитки и продукты помогут перенести жару.

«Это травяные чаи, чай зелёный — это тоже оптимально», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, холодные напитки плохо утоляют жажду, повышают риск развития простудных заболеваний.

Также необходимо достаточное количество чистой воды.

Что касается питания, то оно должно быть низкокалорийным, предпочтение желательно отдать овощам и фруктам, считает Романенко.

«Но жара — это не повод отказываться от мяса и от рыбы. Эти продукты мы употребляем в прохладное время суток. Смещаем приём либо на утро, либо на вечер. Конечно, прислушиваемся к своему организму», — подчеркнула она.

Ранее, как сообщал портал Nation News, психолог и НЛП-тренер Анна Сметанникова рассказала, как выбирать летние фрукты и овощи.