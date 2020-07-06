В Подмосковье рассказали о дополнительных выплатах для медиков
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Наши медики по-прежнему очень рискуют, работают в напряжённом графике. Поэтому такая поддержка от государства важна», — заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, медики будут получать выплаты с июля по сентябрь, исходя из факта работы с больными COVID-19.
Региональные доплаты также продлены на три месяца.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит ещё около 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам.
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил заявление главы ВОЗ о том, что на глобальном уровне распространение пандемии COVID-19 ускоряется.