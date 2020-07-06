В Подмосковье рассказали о дополнительных выплатах для медиков

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В Московской области рассказали о дополнительных выплатах для медиков.
В Подмосковье рассказали о дополнительных выплатах для медиков
  • © Владимир Песня

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наши медики по-прежнему очень рискуют, работают в напряжённом графике. Поэтому такая поддержка от государства важна», — заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, медики будут получать выплаты с июля по сентябрь, исходя из факта работы с больными COVID-19.

Региональные доплаты также продлены на три месяца.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит ещё около 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил заявление главы ВОЗ о том, что на глобальном уровне распространение пандемии COVID-19 ускоряется.

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