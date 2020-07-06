Кабмин выделит ещё 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

Правительство России по поручению российского лидера Владимира Путина выделяет ещё около 3,6 млрд руб. на выплаты соцработникам, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Порядка 3,6 млрд рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что таким образом общий объём выделенных на эти цели бюджетных средств превысит 11 млрд рублей.

Сумма выплаты для соцработника зависит от его квалификации, а также от того, находился ли он в прямом контакте с больными коронавирусом.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 7,5 млрд рублей на специальные выплаты за июль медработникам, находящимся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.