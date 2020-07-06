В Минприроды назвали ущерб от аварии в Норильске беспрецедентным

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Объём ущерба водным арктическим ресурсам от аварии в Норильске беспрецедентен, а сумма ущерба, которую представил Росприроднадзор, ему соответствует. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
В Минприроды назвали ущерб от аварии в Норильске беспрецедентным
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«Объём ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентен. Сумма ему соответствует. Если вспомнить аварию танкера «Эксон Валдиз» у берегов Аляски, то предъявленная сумма ущерба и штрафов составила более $5 млрд», — цитирует Интерфакс министра.

Ранее в Росприроднадзоре сообщили, что провели «расчёт вреда», нанесённого экологии разливом топлива в Норильске.

Так, ущерб оценивается в почти 148 млрд рублей. 

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива

Как заявлял глава «Норникеля» Владимир Потанин,  компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧС.

19 июня Потанин сообщил, что «Норникель» профинансировал ликвидацию последствий ЧП на 5 млрд рублей. 

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