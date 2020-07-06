В Минприроды назвали ущерб от аварии в Норильске беспрецедентным

Объём ущерба водным арктическим ресурсам от аварии в Норильске беспрецедентен, а сумма ущерба, которую представил Росприроднадзор, ему соответствует. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

«Объём ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентен. Сумма ему соответствует. Если вспомнить аварию танкера «Эксон Валдиз» у берегов Аляски, то предъявленная сумма ущерба и штрафов составила более $5 млрд», — цитирует Интерфакс министра.

Ранее в Росприроднадзоре сообщили, что провели «расчёт вреда», нанесённого экологии разливом топлива в Норильске.

Так, ущерб оценивается в почти 148 млрд рублей.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива.

Как заявлял глава «Норникеля» Владимир Потанин, компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧС.

19 июня Потанин сообщил, что «Норникель» профинансировал ликвидацию последствий ЧП на 5 млрд рублей.