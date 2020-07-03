В Совфеде оценили ситуацию с коронавирусом

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко прокомментировала ситуацию с коронавирусом.
В Совфеде оценили ситуацию с коронавирусом
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ
  • РИА Новости

«Никто не может сказать точно, будет ли вторая волна пандемии», — заявила она в беседе с НСН.

Как отметила Кусайко, большое значение имеет эпидемиология: когда всё известно о возбудителе, тогда и лечение определено.

По мнению сенатора, необходимо и диспансерное наблюдение пациентов, перенёсших COVID-19.

Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.

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