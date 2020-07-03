В Совфеде оценили ситуацию с коронавирусом
- © Пресс-служба Совета Федерации РФ
- РИА Новости
«Никто не может сказать точно, будет ли вторая волна пандемии», — заявила она в беседе с НСН.
Как отметила Кусайко, большое значение имеет эпидемиология: когда всё известно о возбудителе, тогда и лечение определено.
По мнению сенатора, необходимо и диспансерное наблюдение пациентов, перенёсших COVID-19.
Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.