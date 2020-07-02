В Ставропольском крае рассказали об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году

В Ставропольском крае рассказали об особенностях проведения Единого государственного экзамена в 2020 году.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Для обеспечения противоэпидемической безопасности проведена большая подготовительная работа.

У выпускников проверят температуру. Если она высокая, медработник осмотрит ребёнка для выяснения причин. В случае необходимости вызовут скорую помощь.

«Медики будут присутствовать во всех местах проведения экзамена. На коронавирус проверят всех, кто участвует в организации ЕГЭ», — отметили в ведомстве.

Ранее заслуженный учитель России директор центра образования №109 города Москвы доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.