В Ставропольском крае рассказали об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
Для обеспечения противоэпидемической безопасности проведена большая подготовительная работа.
У выпускников проверят температуру. Если она высокая, медработник осмотрит ребёнка для выяснения причин. В случае необходимости вызовут скорую помощь.
«Медики будут присутствовать во всех местах проведения экзамена. На коронавирус проверят всех, кто участвует в организации ЕГЭ», — отметили в ведомстве.
Ранее заслуженный учитель России директор центра образования №109 города Москвы доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.