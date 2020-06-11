Заслуженный учитель России прокомментировал ситуацию с зачислением в колледжи по аттестатам

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Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.
Заслуженный учитель России прокомментировал ситуацию с зачислением в колледжи по аттестатам
  • РИА Новости

«Абсолютно зрелое и трезвое постановление, которое исходит из реально сложившихся условий», — заявил он в беседе с НСН.

Эксперт также отметил, что пандемия не повлияла на планы старшеклассников относительно дальнейшего образования.

«Я, конечно, в огромной московской школе, и у меня 99,9% будут поступать в вузы. Выбирают разные предметы: кто-то в медвуз идёт, кто-то — на филфак. Они готовятся, и никакой дистант не помешал этому, даже наоборот», — сказал Ямбург.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН выразил мнение, что отменить ЕГЭ невозможно, так как вся система экзаменов сведена к этому формату.

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