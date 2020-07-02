Более 8 тысяч россиян обследовано на популяционный иммунитет к COVID-19

Более 8 тыс. россиян в трёх пилотных регионах прошли обследование на популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«Всего в пилотных регионах обследовано 8168 человек, из них 2722 в Санкт-Петербурге, 2758 в Тюменской области, 2688 волонтёров в Хабаровском крае», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в исследовании принимают участие дети и взрослые «вне зависимости от наличия или отсутствия перенесённого заболевания COVID-19».

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что 15 июля планируется начать клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции.