«Вектор» анонсировал начало клинических испытаний вакцины от COVID-19
- РИА Новости
«Мы ожидаем начало клинических исследований 15 июля», — цитирует РИА Новости Максютова.
Он сообщил, что в них примут участие 300 добровольцев.
Он рассказал, что «уже проведена работа по их отбору, они полностью соответствуют всем требованиям».
По его словам, первый этап клинических исследований должен закончиться в сентябре, и в случае получения хороших результатов по безвредности и иммуногенности начнётся регистрация вакцины.
При этом он отметил, что «наблюдение за добровольцами останется и в пострегистрационном периоде».
Ранее Максютов сообщил, что три созданных в России прототипа вакцины от COVID-19 в ходе испытаний показали эффективность в формировании иммунитета.