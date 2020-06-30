«Вектор» анонсировал начало клинических испытаний вакцины от COVID-19

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что 15 июля планируется начать клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы ожидаем начало клинических исследований 15 июля», — цитирует РИА Новости Максютова.

Он сообщил, что в них примут участие 300 добровольцев.

Он рассказал, что «уже проведена работа по их отбору, они полностью соответствуют всем требованиям».

По его словам, первый этап клинических исследований должен закончиться в сентябре, и в случае получения хороших результатов по безвредности и иммуногенности начнётся регистрация вакцины.

При этом он отметил, что «наблюдение за добровольцами останется и в пострегистрационном периоде».

Ранее Максютов сообщил, что три созданных в России прототипа вакцины от COVID-19 в ходе испытаний показали эффективность в формировании иммунитета.