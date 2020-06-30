«Вектор» испытывает вакцину от коронавируса на четырёх видах животных
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«Несмотря на рекомендации национального законодательства использовать не менее двух видов животных для оценки иммуногенности, «Вектор», понимая важность создания эффективного препарата, испытывает вакцины на четырёх видах животных», — цитирует РИА Новости Максютова.
Он добавил, что испытания вакцины проводятся на мышах, морских свинках, кроликах и приматах.
Ранее Максютов сообщил, что три созданных в России прототипа вакцины от COVID-19 в ходе испытаний показали эффективность в формировании иммунитета.