«Вектор» испытывает вакцину от коронавируса на четырёх видах животных

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в центре вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 испытывают на четырёх видах животных.

«Несмотря на рекомендации национального законодательства использовать не менее двух видов животных для оценки иммуногенности, «Вектор», понимая важность создания эффективного препарата, испытывает вакцины на четырёх видах животных», — цитирует РИА Новости Максютова.

Он добавил, что испытания вакцины проводятся на мышах, морских свинках, кроликах и приматах.

Ранее Максютов сообщил, что три созданных в России прототипа вакцины от COVID-19 в ходе испытаний показали эффективность в формировании иммунитета.