«Вектор» испытывает вакцину от коронавируса на четырёх видах животных

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Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в центре вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 испытывают на четырёх видах животных.
«Вектор» испытывает вакцину от коронавируса на четырёх видах животных
  • Reuters

«Несмотря на рекомендации национального законодательства использовать не менее двух видов животных для оценки иммуногенности, «Вектор», понимая важность создания эффективного препарата, испытывает вакцины на четырёх видах животных», — цитирует РИА Новости Максютова.

Он добавил, что испытания вакцины проводятся на мышах, морских свинках, кроликах и приматах.

Ранее Максютов сообщил, что три созданных в России прототипа вакцины от COVID-19 в ходе испытаний показали эффективность в формировании иммунитета.

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